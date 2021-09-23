شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تراجع الإصابة اليومي بكورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الخميس تراجع معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا مجددا.

وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم 1ر63، فيما كان يبلغ أمس الأربعاء 65، وقبل أسبوع 3ر.76

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 10 آلاف و696 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 115 حالة وفاة.