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استمرار تراجع الإصابة اليومي بكورونا في ألمانيا

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الدمام - شريف احمد - أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الخميس تراجع معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس المستجد في ألمانيا مجددا.

وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم 1ر63، فيما كان يبلغ أمس الأربعاء 65، وقبل أسبوع 3ر.76

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 10 آلاف و696 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 115 حالة وفاة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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