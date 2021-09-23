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روسيا تستأنف حركة الطيران مع 5 دول.. في هذا الموعد

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محمد الفلاح - الخميس 23 سبتمبر 2021

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستستأنف اعتبارا من 5 أكتوبر حركة الطيران مع 5 دول على خلفية تحسن الأوضاع الوبائية فيها.

 

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس في روسيا بأنها تنوي استئناف الرحلات الجوية مع كل من جيبوتي والدنمارك ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا والبيرو.

 

كما أفاد المركز بأنه سيتم اعتبارا من 5 أكتوبر زيادة عدد الرحلات الجوية مع كل من البحرين والإمارات واليابان وقرغيزيا وأوزبكستان وطاجكستان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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