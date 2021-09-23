تعرف على سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس

محمد الفلاح - الخميس 23 سبتمبر 2021

تراجع سعر الدولار الأمريكي في سوريا، بداية تعاملات اليوم الخميس 23 سبتمبر/أيلول 2021، لدى سوق النقد غير الرسمية (السوداء).



وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء 3450 ليرة للشراء، و3500 ليرة للبيع، فيما استقر سعر الدولار في البنوك عند 2512 ليرة.

كان الدولار يساوي 47 ليرة سورية، قبل الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار 2011 في اضطرابات أفضت إلى حرب.

ويعيش أكثر من 80% من السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة بينما يعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بحسب برنامج الأغذية العالمي.

وقدر البنك الدولي الخسائر التراكمية للناتج المحلي الإجمالي السوري، من 2011 إلى 2016 بنحو 226 مليار دولار وحذر من أنه كلما طال أمد الصراع زادت صعوبة التعافي الاقتصادي.

ذكر التلفزيون الرسمي في سوريا مساء السبت الماضي، أن وزارة النفط والثروة المعدنية السورية أعلنت أن خط الغاز بمحطة كهرباء دير علي عاد للعمل بعد إتمام إصلاحه.

كان تنظيم داعش قد أعلن في بيان نُشر على قناة تابعه له على تليجرام، مسؤوليته عن هجوم على خط الغاز في محطة كهرباء دير علي.

وتراجع سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الليرة السورية لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى 4044 ليرة للشراء و4108 ليرة للبيع.

وتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 4699 ليرة للشراء و4778 ليرات للبيع.

كما تراجع سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 918 ليرة للشراء و934 ليرة للبيع. وسجل سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية نحو 936 ليرة للشراء و953 ليرة للبيع.

وصعد سعر الدينار الكويتي في سوريا إلى 11448 ليرة للشراء و11640 ليرة للبيع.