شكرا لقرائتكم خبر عن الصين : 43 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس إن البر الرئيسي سجل 43 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس مقارنة مع 41 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن 28 من الإصابات الجديدة انتقلت محليا مقابل 16 قبل يوم.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 14 حالة مقابل تسع حالات قبل يوم. ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 95894 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.