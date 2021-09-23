المباشرة بتطبيق الخطة الخاصة بالزيارة الاربعينية واغلاق عدد من الطرق في بغداد

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، إن "القوات الامنية باشرت بتطبيق الخطة الفعلية الخاصة بالاربعينية في قلب بغداد"، لافتا الى انها "اغلقت خط مسير الزوار وتحويل السايد الثاني ذهاب واياب للعجلات".

وتظهر الصور ادناه طريق، القادم من ام الطبول والمطار باتجاه سريع البياع باتجاه مفرق الدورة وصولا الى طريق علوة الرشيد باتجاه بابل.