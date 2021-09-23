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احصائيات تكشف أن إصابات كورونا العالمية تتجاوز 230 مليوناً والوفيات تلامس 5 ملايين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 230.04 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و921629.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق             إجمالي الوفيات               عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                  680199                         42517317

 

الهند                                   445768                           33531498

 

البرازيل                              591440                            21247094

 

المملكة المتحدة                     135621                       7530103

 

روسيا                              409613                             7333557

 

فرنسا                           116309                              6971493

 

تركيا                             62272                                   6931204

 

إيران                          118191                               5477229

 

الأرجنتين                      114579                               5243231

 

كولومبيا                       125962                           4943622.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها         عدد الوفيات                عدد الإصابات

 

23 - العراق                  21949                     1984399

 

36 - المغرب               14040                      923924

 

41 - الأردن                     10633                   815546

 

44 - الإمارات               2078                        733325

 

46 - تونس                     24654                  702503

 

49 - لبنان                       8311                   619950.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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