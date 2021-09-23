اليوم.. مصر للطيران تُسير 81 رحلة جوية لنقل 8366 راكبا لوجهات مختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - تُسير شركة مصر للطيران، اليوم الخميس 81 رحلة جوية دولية وداخلية لنقل 8366 راكبا لوجهات مختلفة.

وذكرت الشركة، في بيان، أن الرحلات الدولية ستكون بمعدل 56 رحلة إلى كل من تورنتو، والكويت، وندجامينا، وكازبلانكا، ولاجوس، وأكرا، وتونس، والدوحة، وأثينا، ومدريد، ولندن، ونيويورك، وميلانو، ودبي، وباريس، وأبوجا، وروما، وإسطنبول، وامستردام، وفرانكفورت، وبروكسل، وموسكو، وأبوظبي، وعمَان، وبغداد، والبحرين، والخرطوم، ولارناكا، وبيروت، وعنتيبي، والشارقة، ونيروبي، ومسقط، وأديس أبابا، وأسمره، وجوهانسبرج.

وأوضحت، أن الرحلات الداخلية ستكون 20 إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم، و5 رحلات شحن جوي.