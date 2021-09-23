معاونة المعلمين.. "التعليم" تحدد مهام المتطوعين للتدريس بالمدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

كشف الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مهام، المتطوعين للعمل بالتدريس، لسد العجز بالمدارس.

وقال حجازي، لمصراوي، إن المتطوعين للعمل بالتدريس سيقتصر دورهم على معاونة المعلمين في الأنشطة وتحضير الدروس أو حل محل المعلم حال غيابه.

وأضاف نائب الوزير لشئون المعلمين، إنه لم يتم إلزام المتطوع أو تقييده بجدول حصص، كما يشترط عدم وجود أي أقارب له من الدرجة الثانية بالمدرسة التي يتطوع للعمل بها.

وشدد "حجازي"، على أن التطوع مجانًا ولا يتقاضى المتطوع أي أموال مقابل عمله.

وأصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن سد العجز لأعضاء هيئة التدريس استعدادًا للعام الدراسي 2021/2022، طبقًا للخريطة الزمنية المعتمدة والاستعدادات التي تقوم بها المديريات والإدارات والمدارس والتي تبدأ بوضع جداول المواد الدراسية الأساسية لجميع المراحل (الابتدائي والإعدادي والثانوي).

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