نظر تجديد حبس حسن راتب بقضية "الآثار الكبرى" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

ينظر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب 15 يومًا في اتهامه بقضية الآثار الكبرى.

وأنكر المتهم في تحقيقات النيابة اشتراكه بالتمويل في تجارة الآثار مع البرلماني السابق المحبوس علاء حسانين.

وألقت الأجهزة الأمنية يوم الاثنين 28 يونيو القبض على رجل الأعمال حسن راتب لاتهامه بـ"تمويل" البرلماني السابق علاء حسنين وآخرين بقضية "الآثار الكبرى"، وفق مصادر أمنية.

وقالت المصادر لـ"الخليج 365" إن رجال الأعمال ضُبط إثر ورود اسمه ممولًا بملايين الجنيهات لعملية التنقيب عن الآثار في اعترافات أحد المتهمين.

حسن راتب متهم في القضية التي تضم البرلماني السابق علاء حسانين وشقيقه "عزالدين"، و16 آخرين والذين ضبطوا وبحوزتهم 201 قطعة أثرية.