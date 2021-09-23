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محمد الفلاح - قرارات سعيد الجديدة.. ضربة قاصمة للإخوان في تونس

الخميس 23 سبتمبر 2021

أوامر رئاسية جديدة أصدرها الرئيس التونسي أغلقت جميع المنافذ أمام الإخوان للعودة للحكم بعدما أدخلوا البلاد في نفق مسدود.



الرئيس قيس سعيد أصدر الأربعاء جملة من الأوامر كانت ضربة قاصمة في وجه الإخوان ما دفع زعيمهم راشد الغنوشي إلى التصريح بأن هذه الأوامر خطوة الرئيس لإلغاء الدستور وغير مقبولة.

وكان "سعيّد"، قد أصدر أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية جديدة، من بينها مواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيسه.

وشملت قرارات سعيد مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه (المتعلقان بالحريات الفردية والعامة)، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، وإلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ولم يتوان سعيد في إجراءاته الحازمة ضد المنظومة الإخوانية لكبح جماحها بعدما دمرت نسيجها المؤسساتي بتغلغلها في كل الإدارات والوزارات لتصنع جهازا موازيا للدولة.

جوقال بدر الدين القمودي البرلماني عن حركة الشعب القومية قال في تصريحات صحفية، إن الأوامر والقرارت هي قرارات منتظرة تهم تنظيم السلطات العمومية وتتضمن موقفا واضحا في اتجاه تعديل الدستور بالمحافظة على بعض أبوابه وتعليق العمل ببابي السلطتين التنفيذية والتشريعية.

بدوره، عبر النائب في البرلمان المجمد بدر الدين القمودي، عن مباركته لقرارات الرئيس سعيد إجمالا حتى يتمكن من الإعلان عن تركيبة الحكومة دون العودة للبرلمان.

وبدوره، أكد البرلماني التونسي محمد عمار، أن البلاد شهدت 10 سنوات من الحكم والتحليلات والنتيجة أن "الدولة مباعة وتعيش في الممنوع ودولة بعض العائلات".

وتابع في منشور عبر حسابه على فيسبوك: "في المقابل تداين ينبئ بالإفلاس وشعب في واد و طبقة سياسية في واد ولا تنمية وإقراض وتأجيل للإفلاس وعمل بمنطق قل ما تريد وأفعل ما أريد وشباب لا علاقة له بتونس يعيش بين أحلامه (مخدرات وألعاب إلكترونية وهجرة غير نظامية)".

وأضاف: "لا مشاريع تنموية.. نفس الشركات تتحصل على نفس العقود وأحزاب ولاءها للخارج وهدفها مغانمها فقط وشعب يأكل من القمامة والقمامة تغزو الشوارع وعندما يضيق بهم الحال يدعون إلى الحوار ويجلسون ينوّمون الشعب ويقتسمون الغنائم".

وأكد أن كل العالم الغربي الديمقراطي جدا عندما تهدده هذه الآفات لن يتحدث عن الديمقراطية ويحرق الأخضر قبل اليابس لصالح الدولة والسيادة.

وأنهى حديثه بالتأكيد على أن الوضع سيكون خطيرا في المرحلة المقبلة لأن كلاب الدم والمصالح لن ترضى بمس مصالحها.

كما قال منجي الرحوي البرلماني اليساري إن هذه الإجراءات معقولة ومنتظرة والمبادئ التي تم الإعلان عنها مقدمة أساسية للبناء عليها.

واختتم الحديث بمنشور قصير عبر فيسبوك: "آن الأوان للمرور للتفاصيل على قاعدة تحقيق أهداف الثورة والثقة متوفرة والباقي تفاصيل تهم طبيعة المرحلة".