شكرا لقرائتكم خبر عن «الدواء الأمريكية» تجيز إعطاء جرعة معززة من «فايزر» لهؤلاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الأربعاء، بإعطاء جرعة معززة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، لبعض الفئات.

وقالت الإدارة إنه يجب إعطاء تلك الجرعة بعد مرور ستة أشهر على الأقل من تلقي الجرعتين الأولى والثانية.

وأوضحت الإدارة أن التصريح الجديد بالجرعة المعززة يشمل المسنين ممن تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر، والأشخاص ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عاما لكنهم يواجهون خطورة شديدة تتعلق بمضاعفات الإصابة بكورونا.

وأشارت إلى أن هذا التصريح ينطبق فقط على لقاح فايزر/بيونتيك.