الارشيف / اخبار العالم

11 هدفًا حكوميًا لتنمية المهارات التكنولوجية أبرزها تنشيط استثمارات الاتصالات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 11 هدفًا حكوميًا لتنمية المهارات التكنولوجية أبرزها تنشيط استثمارات الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد برنامج تنمية المهارات التكنولوجية، أحد أهم البرامج الانمائية الهامة المدرجة بخطة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العام المالي الجاري 21/22 ، حيث العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).

ويهدف لتنمية الوعي المجتمعى والمهاري للشباب بإتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونشرها لتصل إلى جميع فئات المجتمع. 

وفي هذا الصدد، نستعرض آلية تحقيق أهدف برنامج "تنمية المهارات التكنولوجية" : 

 

1- إنشاء قاعدة من المتخصصين لبناء وإدارة المعلومات الإليكترونية في كافة القطاعات الاقتصادية. 

 

2- إنشاء  قاعدة من صغار المستثمرين المتخصصين في مجال النقل التكنولوجي الشركات المتوسطة والصغيرة. 

 

3- مواصلة تفعيل مبادرات التدريب والتعليم الإليكتروني، مثل مبادرة “مستقبلنا رقمي" للتدريب التكنولوجي العالي والمتوسط والمتقدم في مجالات علوم البيانات والتسويق الرقمي التطوير المنصات الرقمية ، ومبادرة إنشاء الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل. 

 

4- التوسع في برامج التدريب بالشراكة مع المعاهد المتخصصة، مثل ( ITEM  ) وتحويل ITIDA لكيان مرکزي يعمل بصفته المالك الرئيس الأجندة تطوير المهارات الفنية والعملية Technical and Soft Skills ، مع التركيز على المجالات الأكثر طلبا في السوق العالمي ، مثل المهارات اللغوية ، والتدريب التقني على تكنولوجيا المعلومات ، لاسيما تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وعمليات الروبوت (الأقسام الأولى ، والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية وتحليلات البيانات وسلاسل الكتل والأمن السيبراني ). 

 

 5- توثيق التعاون مع الجامعات التكنولوجية العالمية، وشركات تكنولوجيا المعلومات مثل IBM ، MICROSOFT ، CISCO لتطوير المهارات الفنية للعاملين المصريين ما يتوافق والمعطيات العالمية لقطاع تكنولوجيا المعلومات.

 

6- إتاحة مبادرة للتدريب على اللغات من خلال كبرى المؤسسات المتخصصة لتدريب الكوادر المتقية للغات الأكثر طلبا من الشركات العالمية من أجل دعم صناعة التعهيد والخدمات التكنولوجية. 

 

 

7- توفير فرص تدريبية للشباب لتأهيلهم لدخول سوق العمل المحلي والدولي ، وبناء قاعدة من الكفاءات في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وبناء مجتمع رقمي قائم على العلوم والتكنولوجيا. 

 

8- تنشيط الاستثمارات المحلية المتوسطة والصغيرة العاملة في مجال التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وإتاحة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة . 

 

9- استخدام التكنولوجيات الحديثة لتوفير المادة العلمية لاجتياز اختبارات محو الأمية وتعليم الكبار للمساعدة في القضاء على ظاهرة الأمنية. 

 

10- تأهيل نحو 200 ألف مواطن من العاملين بالحكومة للحصول على شهادة دولية في أساسيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

 

 

11-  تيسير استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل التواصل وتبادل الخبرات مع الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف البلدان العربية .

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا