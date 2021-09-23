شكرا لقرائتكم خبر عن 11 هدفًا حكوميًا لتنمية المهارات التكنولوجية أبرزها تنشيط استثمارات الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد برنامج تنمية المهارات التكنولوجية، أحد أهم البرامج الانمائية الهامة المدرجة بخطة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العام المالي الجاري 21/22 ، حيث العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).

ويهدف لتنمية الوعي المجتمعى والمهاري للشباب بإتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونشرها لتصل إلى جميع فئات المجتمع.

وفي هذا الصدد، نستعرض آلية تحقيق أهدف برنامج "تنمية المهارات التكنولوجية" :