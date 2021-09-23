شكرا لقرائتكم خبر عن 11 هدفًا حكوميًا لتنمية المهارات التكنولوجية أبرزها تنشيط استثمارات الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعد برنامج تنمية المهارات التكنولوجية، أحد أهم البرامج الانمائية الهامة المدرجة بخطة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العام المالي الجاري 21/22 ، حيث العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).
ويهدف لتنمية الوعي المجتمعى والمهاري للشباب بإتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونشرها لتصل إلى جميع فئات المجتمع.
وفي هذا الصدد، نستعرض آلية تحقيق أهدف برنامج "تنمية المهارات التكنولوجية" :
1- إنشاء قاعدة من المتخصصين لبناء وإدارة المعلومات الإليكترونية في كافة القطاعات الاقتصادية.
2- إنشاء قاعدة من صغار المستثمرين المتخصصين في مجال النقل التكنولوجي الشركات المتوسطة والصغيرة.
3- مواصلة تفعيل مبادرات التدريب والتعليم الإليكتروني، مثل مبادرة “مستقبلنا رقمي" للتدريب التكنولوجي العالي والمتوسط والمتقدم في مجالات علوم البيانات والتسويق الرقمي التطوير المنصات الرقمية ، ومبادرة إنشاء الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل.
4- التوسع في برامج التدريب بالشراكة مع المعاهد المتخصصة، مثل ( ITEM ) وتحويل ITIDA لكيان مرکزي يعمل بصفته المالك الرئيس الأجندة تطوير المهارات الفنية والعملية Technical and Soft Skills ، مع التركيز على المجالات الأكثر طلبا في السوق العالمي ، مثل المهارات اللغوية ، والتدريب التقني على تكنولوجيا المعلومات ، لاسيما تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وعمليات الروبوت (الأقسام الأولى ، والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية وتحليلات البيانات وسلاسل الكتل والأمن السيبراني ).
5- توثيق التعاون مع الجامعات التكنولوجية العالمية، وشركات تكنولوجيا المعلومات مثل IBM ، MICROSOFT ، CISCO لتطوير المهارات الفنية للعاملين المصريين ما يتوافق والمعطيات العالمية لقطاع تكنولوجيا المعلومات.
6- إتاحة مبادرة للتدريب على اللغات من خلال كبرى المؤسسات المتخصصة لتدريب الكوادر المتقية للغات الأكثر طلبا من الشركات العالمية من أجل دعم صناعة التعهيد والخدمات التكنولوجية.
7- توفير فرص تدريبية للشباب لتأهيلهم لدخول سوق العمل المحلي والدولي ، وبناء قاعدة من الكفاءات في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وبناء مجتمع رقمي قائم على العلوم والتكنولوجيا.
8- تنشيط الاستثمارات المحلية المتوسطة والصغيرة العاملة في مجال التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وإتاحة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة .
9- استخدام التكنولوجيات الحديثة لتوفير المادة العلمية لاجتياز اختبارات محو الأمية وتعليم الكبار للمساعدة في القضاء على ظاهرة الأمنية.
10- تأهيل نحو 200 ألف مواطن من العاملين بالحكومة للحصول على شهادة دولية في أساسيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
11- تيسير استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل التواصل وتبادل الخبرات مع الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف البلدان العربية .