محمد الفلاح - الجيش اليمني يسقط مسيرتين حوثيتين جنوبي مأرب

الخميس 23 سبتمبر 2021

أعلن الجيش اليمني، الخميس، إسقاط مسيرتين تابعتين لمليشيات الحوثي جنوب محافظة مأرب.



ضربة عسكرية يمنية جديدة للحوثيين جاءت بعد ساعات من تدمير التحالف العربي بقيادة السعودية زورقين تابعين للمليشيات الانقلابية بمنطقة الصليف اليمنية الإثنين الماضي.

وعرضت قيادة القوات المشتركة للتحالف لقطات توثِّق عملية استهداف وتدمير زورقين مفخّخين يتبعان للميليشيا الحوثية الإرهابية مساء أمس الاثنين بمنطقة الصليف بمحافظة الحديدة.

وكان التحالف أعلن الإثنين الماضي، تدمير زورقين مفخخين تابعين لمليشيات الحوثي في ميناء الصليف اليمني.

وأكد أن قواته نجحت في تدمير زورقين لمليشيات الحوثي قبالة ميناء الصليف قبل تنفيذ عملية عدائية، مشيرا إلى أنه أحبط هجوما حوثيا وشيكا يهدد خطوط الملاحة والتجارة العالمية.

وقال التحالف في بيان له، إن استمرار تهديد مليشيات الحوثي لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

ومرارا أكد التحالف أن محاولات مليشيات الحوثي عدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وكثّف الحوثيون منذ بداية العام الجاري هجماتهم الإرهابية سواء في الداخل اليمني أو باتجاه السعودية، مستهدفين المدنيين والأعيان المدنية، في خرق صارخ للمواثيق والأعراف الدولية، وسط موجة واسعة من الإدانات لهذه الاعتداءات.