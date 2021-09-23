شكرا لقرائتكم خبر عن إيران..ارتفاع التضخم إلى 43% والاحتقان يتزايد بين المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت غرفة التجارة الإيرانية في آخر اجتماع لها يوم الأربعاء عن بعض المؤشرات الاقتصادية للبلاد.

وأشارت أرقام الغرفة إلى أن معدل التضخم في إيران زاد عن 43% في يوليو، ما يمثل نحو 6 أضعاف تضخم العراق وأكثر من ضعفي التضخم الذي سجله الاقتصاد التركي.

جدير بالذكر أن سوء الأوضاع الاقتصادية تسبب في حالة تذمر لدى الايرانيين وخاصة في إقليم الأحواز ذو الأغلبية العربية.

وخرجت عدة مظاهرات في إقليم الأحواز تطااب بصرف رواتب الموظفين المتأخرة منذ فترة.