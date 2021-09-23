شكرا لقرائتكم خبر عن إيران..ارتفاع التضخم إلى 43% والاحتقان يتزايد بين المواطنين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
كشفت غرفة التجارة الإيرانية في آخر اجتماع لها يوم الأربعاء عن بعض المؤشرات الاقتصادية للبلاد.
وأشارت أرقام الغرفة إلى أن معدل التضخم في إيران زاد عن 43% في يوليو، ما يمثل نحو 6 أضعاف تضخم العراق وأكثر من ضعفي التضخم الذي سجله الاقتصاد التركي.
جدير بالذكر أن سوء الأوضاع الاقتصادية تسبب في حالة تذمر لدى الايرانيين وخاصة في إقليم الأحواز ذو الأغلبية العربية.
وخرجت عدة مظاهرات في إقليم الأحواز تطااب بصرف رواتب الموظفين المتأخرة منذ فترة.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران..ارتفاع التضخم إلى 43% والاحتقان يتزايد بين المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.