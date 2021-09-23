شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح صيني جديد فعال بنسبة 79% ضد «دلتا» والان نبدء بالتفاصيل
وينشر المرشح كلوفر البروتين على فيروس كورونا لتحفيز المناعة ضد كوفيد19-، وهو نهج يستخدم أيضا في التطعيم الذي طورته شركة "نوفافاكس". وهو فعال بنسبة 100 % ضد الإصابات الخطيرة من كوفيد الناجمة عن أي سلالات متحورة تم اكتشافها في التجربة، ومن بينها دلتا وجاما ومو، التي ظهرت لأول مرة في الهند والبرازيل وكولومبيا على التوالي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة ومقرها مدينة شينجدو غرب الصين قولها في بيان صحفي أمس الأربعاء إن جرعة اللقاح قدمت مناعة 67% من أي أمراض خطيرة ناجمة عن أي سلالة متحورة من كوفيد.19-
وتم تحديد البيانات الخاصة بفعالية اللقاح بناء على إجمالي 207 حالات إصابة بكوفيد19- مصحوبة بأعراض بعد أسبوعين من تلقي المشاركين الجرعة الثانية من اللقاح أو دواء وهمي.