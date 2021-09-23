شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك باجتماع «ترويكا العربية» ومجلس الأمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس الأربعاء، في الاجتماع الوزاري بين ترويكا الجامعة العربية (المملكة العربية السعودية - وجمهورية تونس - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية) مع أعضاء مجلس الأمن برئاسة وزير خارجية جمهورية إيرلندا سيمون كوفيني.

وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات المشتركة التي تهم الجامعة العربية ومجلس الأمن، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين في نيويورك.

ومن جهة أخرى، التقى وزير الخارجية، نظيره في جمهورية المالديف الرئيس المنتخب للدورة 76 للجمعية العامة عبدالله شاهد، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين في نيويورك.

وهنأه وزير الخارجية على انتخابه رئيساً للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، راجياً له التوفيق في أداء مهامه. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بوزير خارجية جمهورية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكرشنان. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماعات واللقاءات سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة د. عبدالرحمن الرسي.