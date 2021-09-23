شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش في ميانمار يلعب بورقتي «الدين» و«القومية» لتثبيت شرعيته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال موقع «لوي انستتيوت»، إن إطلاق سراح الراهب البوذي المتشدد أشين ويراثو لا يبشر بالخير بالنسبة لحقوق الأقليات الدينية في ميانمار.

وبحسب مقال لـ «أمريش لافان جوناسينغهام»، يقول إنه وفي خطوة مفاجئة أعلن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار في 6 سبتمبر، إطلاق سراح آشين ويراثو، وهو راهب بوذي مثير للجدل تم إلقاء اللوم على خطبه في التحريض على العنف ضد المسلمين خلال العقد الماضي.

وأردف يقول: لم يذكر أي سبب لإطلاق سراحه، كان الراهب قد سلم نفسه للاعتقال في نوفمبر الماضي، بعد أن ظل هاربا لأكثر من عام.

وأشار إلى أن بعض التقارير يزعم أن المتشدد الديني المثير للقلق قد تم العفو عنه بعد حملة ضغط جماهيري منسقة نظمها أنصاره القوميون في ميانمار في الأشهر الأخيرة، وبحسب ما ورد، أصيب بفيروس كورونا في السجن ولم يكن يتمتع بصحة جيدة.

وأضاف: بينما نادرا ما ترتبط البوذية بالتطرف أو العنف، يتبنى ويراثو البالغ من العمر 53 عاما، وجهة نظر متشددة تبرر استخدام القوة ضد المختلفين دينيا وثقافيا، ويدعم الأنظمة الاستبدادية.

ولفت إلى أنه برز في عام 2011 بعد أعمال عنف دامية بين البوذيين وأقلية مسلمي الروهينغا في ولاية راخين المضطربة في غرب البلاد.

ومضى يقول: اتُهم ويراثو بالتحريض على خطاب الكراهية ضد الروهينغا، الذين يُنظر إليهم على أنهم هاجروا من بنجلاديش بشكل غير قانوني، رغم أن العديد من أسرهم يعيش في ميانمار منذ أجيال.

قضية الروهينجا

وتابع: وضعت قضية الروهينغا ويراثو في دائرة الضوء الدولية، حيث حظره فيسبوك من منصته في عام 2018، بينما منعه مجلس الرهبان الوطني في ميانمار من التحدث علنا لمدة عام، رغم أن هذا لم يتم تنفيذه بإحكام.

وأردف: حتى اعتقاله، استمر ويراثو في الحفاظ على وجوده على الإنترنت وألقى خطبا في جميع أنحاء البلاد.

ومضى يقول: في تأجيج التوترات بين البوذيين والمسلمين، استغل ويراثو ببراعة المخاوف البوذية المنتشرة إزاء الأقليات المسلمة في البلاد، والتي تمثل 4% من السكان.

ونبه إلى أنه كان يقود سابقا منظمة قومية بوذية تُعرف باسم ما با ثا (لجنة حماية العرق والدين)، والتي تسعى للحد من مشاركة المسلمين في مجتمع ميانمار. وشاركت هذه المنظمة في العديد من الحملات المناهضة للمسلمين، ونجح في الضغط من أجل قوانين تحد من الحقوق المدنية للأقليات المسلمة في ميانمار.

وتابع: أثناء حظرها من قبل الحكومة المدنية السابقة في عام 2017، أعادت المنظمة تسمية نفسها باسم مؤسسة بوذا داما الخيرية، وشجعت أتباعها على مواصلة عملهم تحت اللقب الجديد.

واستطرد: تم إطلاق سراح ويراثو مؤخرا بشكل غير متوقع من السجن على خلفية الاضطرابات التي اجتاحت ميانمار منذ فبراير، عندما استولى الجيش على السلطة من الزعيم الفعلي أونغ سان سو كي في انقلاب.

نزعة قومية

ونبَّه كاتب المقال إلى أن القلق الآن من الجيش في ميانمار (تاتمادو) قد يسعى إلى استغلال علاقتها التكافلية في كثير من الأحيان مع بعض القوميين البوذيين لتعزيز شرعيته الدينية والثقافية.

وأشار إلى أنه تم السماح بحدوث تصاعد في القومية البوذية وخطاب الكراهية ضد المسلمين والعنف الطائفي الذي شهدناه خلال العقد الماضي بعد أن رفع النظام العسكري الذي أشرف على التحول الديمقراطي في البلاد بين عامي 2011 و2016 القيود المفروضة على الكلام والتجمع.

وأردف: وسط التطورات الأخيرة، يقول بعض النشطاء المحليين إن نمط ويراثو من البوذية المتشددة يتوافق جيدا مع هدف الجيش المتمثل في الحفاظ على قبضته على السلطة في ميانمار.

وتابع: في حين لا تنبغي المبالغة في تأثيره، يمكن إعطاء ويراثو بعد إطلاق سراحه، الحرية لتنشيط خطابه التحريضي ضد الأقليات في ميانمار، لا سيما مسلمي الروهينغا المضطهدين.

ومضى يقول: كدولة ذات أغلبية بوذية، يتمتع كبار الرهبان في ميانمار بنفوذ كبير على مساحات شاسعة من أغلبية البامار البوذية. قبل إلقاء القبض عليه، كان ويراثو من بين أبرز الرهبان البوذيين القوميين، وكان له وزن سياسي كبير بسبب أتباعه الكثيرين. كما كان يُنظر إليه على أنه يحافظ على علاقات وثيقة مع المؤسسة العسكرية.

دعم الجيش

وأضاف: من المؤكد أن النساك البوذيين في ميانمار ليسوا متجانسين. بعض الرهبان، على سبيل المثال، اختاروا الاحتجاج في الشوارع ضد النظام بعد انقلاب فبراير. وتم القبض على آخرين لمشاركتهم في أنشطة مناهضة للمجلس العسكري.

وأردف: لكن بالنسبة للقوميين البوذيين الذين دعموا الجيش وقمعه، قدم الانقلاب فرصا، حيث شهدت الحملة الانتخابية الوطنية في نوفمبر الماضي تبني حزب USDP المدعوم من الجيش بشكل صريح مواضيع قومية في شعاراته الانتخابية، بما في ذلك «حماية الدين».

وتابع: من خلال تكييف رسائله مع القوميين البوذيين، يمكن القول إن تاتماداو قد أظهر استعداده للترويج للهوية البوذية في ميانمار، وحشد دعم المتشددين من النساك البوذيين، للمساعدة في تعزيز سلطة الدولة.

واختتم بقوله: في البيئة المضطربة الحالية، قد يؤدي إطلاق سراح ويراثو، بجانب تطورات أخرى، إلى تفاقم القومية البوذية والمشاعر الدينية المتطرفة في بلد له تاريخ طويل من التوترات العرقية.