شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود التونسي ينقذ 77 مهاجراً غير شرعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت وحدات من حرس الحدود البحري التونسي 77 مهاجراً غير شرعي من جنسيات متنوعة من الغرق في البحر إثر تعطل مركبهم الذي غمرته المياه.

وأوضح رئيس فرع الهلال الأحمر التونسي بمحافظة مدنين جنوب البلاد منجي سليم أن المجموعة المهاجرة كانت على متن مركب يضم 150 مهاجراً قد انطلقت من ميناء زوارة الليبية في اتجاه الحدود البحرية التونسية بهدف اجتيازها خلسة نحو الأراضي الإيطالية.

وأضاف منجي سليم أنه مع استكمال إنقاذ كامل المجموعة سيتم إيوائهم طيلة فترة الحجر الصحي الإجباري وإخضاعهم لتحاليل حول فيروس كورونا، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.