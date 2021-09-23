اليوم.. بدء تسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية للقبول بالجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة التعليم العالي قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية، وهم طلاب دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية الدور الأول 2021 وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الإنترنت، حيث تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اليوم الخميس وحتى الاثنين 27 من الشهر الحالي.

وأوضحت الوزارة، أن دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات الحاصلين دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) سيكون الحد الأدنى لهم 60% فأكثر.

وبالنسبة لطلاب دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها فإن الحد الأدنى لدبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصنـاعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي

60 % فأكثر، والحد الأدنى للحاصلين على دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات ودبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض(شعبة تمريض)التابعة للجامعات والمعاهد الفنية الصحية "فنيات تمريض" بشرط اجتياز الطلاب امتحان القدرات الذي عقد بالكليات 75 % فأكثر.

أما الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية سيسمح بالتقدم لمن حصل على مجموع نسبته أقل من 75% حتى 65%، ويتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.