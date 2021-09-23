وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن التحالف لم يتلق أي تنسيق أو معلومات من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن عن هذا الادعاء، كما هو معتاد بالآلية التنسيقية وفي مثل هذه الحالات، ولم ترده أي معلومات عن هذه الغارة.
موقف التحالف
- تطبيق أعلى معايير الاستهداف
- لا ادعاءات بحوادث خلال 14 شهراً
- ضبط النفس أمام الصواريخ والطائرات المسيّرة
- لم يتم استهداف القدرات الحوثية بعد اتخاذها للمدنيين دروعا
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | تهمة غارة شبوة تفضح انحياز UN للحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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