الجيش اليمني يستعيد مواقع في شبوة

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

استعاد الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل السيطرة على عدة مواقع تقدمت إليها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبهتي «عسيلان وبيحان» بمحافظة شبوة، فيما كبد الميليشيات خسائر فادحة في جبهة صرواح بمحافظة مأرب، وأسقطت القوات المشتركة طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات جنوب الحديدة.

وتمكن الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل أمس، من استعادة عدد من المواقع الاستراتيجية والهامة بمديرية «عسيلان» بمحافظة شبوة عقب استيلاء فلول ميليشيات الحوثي عليها لساعات فقط.

وأشاد مصدر عسكري ببسالة أفراد الجيش والقبائل في استعادتها، منوهاً بخوضهم معارك ضارية مع عناصر ميليشيات الحوثي المتمركزة فيها، مثنياً على مشاركة طيران تحالف دعم الشرعية وضربه لأهداف عديدة لميليشيات الحوثي التابعة لإيران.

وأكد المصدر مواصلة الجيش والقبائل تقدمهم باتجاه مدينة «النقوب» المركز التجاري لمديرية «عسيلان».

وفي سياق متصل، أكد محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو دحر ميليشيات الحوثي الإرهابية من عدة مناطق هاجمتها أمس الأول، في مديرية «بيحان» غربي المحافظة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» عن المحافظ قوله: إن «شبوة ستكون مقبرة لفلول ميليشيات الحوثي الموالية لإيران».

وأضاف المسؤول اليمني في تصريحه أن «فلول الميليشيات الانقلابية تنتحر على تخوم صحراء شبوة الواسعة التي ستلتهم جثثهم ولا فرصة أمامهم للنجاة من الموت».

وصرح مصدر عسكري يمني بأن قوات الجيش المقاتلة في شبوة تمكنت خلال الساعات الماضية من استعادة مناطق «الصفراء والسويداء والسليم والعلم» وسط تقدم مستمر لها، وفرار لعناصر الميليشيات المتسللة إلى مديريتي «بيحان وعسيلان».

في غضون ذلك شن الجيش اليمني، أمس، هجوماً خاطفاً استهدف مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في جبهة «صرواح» غرب مأرب.

وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات بينهم قيادات ميدانية، إضافة إلى تدمير آليات ومعدات قتالية، فيما استعاد الجيش أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر.

إلى ذلك، استهدف طيران تحالف تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى صرواح، وأسفرت الغارات عن تدمير أطقم وآليات بما عليها من أسلحة وذخائر.

وفي الساحل الغربي أسقطت دفاعات القوات المشتركة طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي جنوب الحديدة.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن المسيرة الحوثية تحمل قنابل عيار 40 ملم حاولت التحليق فوق مواقع عسكرية غرب مدينة حيس وسرعان ما تم التعامل معها وإسقاطها، ووزع الإعلام العسكري فيديو للطائرة بعد إسقاطها.

وأفاد مصدر عسكري أن المسيّرة الحوثية الثانية تحمل قنابل وحاولت التحليق فوق منطقة «الجاح» التابعة لمديرية بيت الفقيه وسرعان ما تم التعامل معها وإسقاطها.

يشار إلى أن جبهة «حيس» شهدت تصعيداً خطيراً من قبل الميليشيات التابعة لإيران خلال الأيام القليلة الماضية تكلل بدروس قاسية لها على يد القوات المشتركة.