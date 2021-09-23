اعتقال «وزير زراعة داعش» في الأنبار

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

كشفت خلية الإعلام الأمني العراقية عن اعتقال ما يسمى بـ «وزير زراعة تنظيم داعش» في محافظة الأنبار.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي أمس، إن «جهاز الاستخبارات العسكرية نفذ عملية استباقية تمكن خلالها من اعتقال أحد الإرهابيين المهمين في منطقة البو فراج بمحافظة الأنبار، الذي كان يشغل منصب ما يسمى وزير الزراعة لعصابات داعش الإرهابية الذي فر هارباً خارج المحافظة أثناء معارك التحرير ليعود إليها مؤخراً». وأوضحت أن «المعتقل وقع في قبضة رجال الاستخبارات العسكرية بوقت قياسي وأنه من المطلوبين البارزين للقضاء العراقي وفق قانون الإرهاب العراقي».

وفي سياق متصل، أعلنت خلية الإعلام الأمني أمس، تدمير 6 أوكار ونفق وحزامين ناسفين وعبوتين بثلاث ضربات جوية نفذها الطيران الحربي العراقي على مواقع لـ«الدواعش» بمحافظة كركوك.

وأفادت الخلية في بيان صحفي بأن «طائرات عراقية حربية استهدفت مواقع للدواعش في وادي الشاي قرب مقبرة تل حمه بقضاء داقوق التابع لمحافظة كركوك، أسفرت عن تدمير عدد من الأوكار والأنفاق والأحزمة والعبوات الناسفة».