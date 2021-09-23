خالد بن سلمان والمبعوث الأميركي يبحثان التطورات باليمن

ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (وكالات)

بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع السعودي، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ أمن المنطقة ومستجدات الأحداث في اليمن.

وقال الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في تغريدة على تويتر أمس: «التقيت المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، وبحثنا مستجدات الأحداث في اليمن».

كما تطرق اللقاء إلى الجهود المشتركة المبذولة لدعم المبادرة السعودية، ومساعي الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي يحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه العزيز، ويحافظ على أمن المنطقة.

وفي سياق آخر، قال مسؤولون يمنيون إن دفعة جديدة من منحة مشتقات نفطية مقدمة من السعودية إلى الحكومة اليمنية وصلت أمس، إلى ميناء الزيت في محافظة عدن.

وهذه هي الشحنة الرابعة لعدن وتتألف من 40 ألف طن متري من المازوت مخصصة لتغذية محطات توليد الكهرباء في المدينة الساحلية.

ويُنتظر أن تصل عدن خلال الأيام المقبلة، سفينة أخرى تحمل 75 ألف طن متري من الديزل مخصصة للكهرباء استكمالاً للدفعة الرابعة، وبذلك تستأنف أكثر من 50 محطة توليد كهرباء عملها في عموم المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة في جنوب البلاد.