تنسيق خليجي أوروبي لتعزيز العلاقات والتعاون

ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (وكالات)

عُقد اجتماع خليجي مشترك مع الاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وأفاد بيان صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أمس، بأنه جرى خلال الاجتماع، استعراض الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على تعزيز العلاقات والتعاون بين الجانبين وتنسيق المواقف لخدمة المصالح المشتركة. كما جرى استعراض ملف مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وأهمية الدفع بها واستكمال هذا الملف، لما يمثله من أهمية لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين.

كما تناول الاجتماع كافة القضايا الإقليمية والدولية، والتي تتعلق بأمن المنطقة، وأهمية دور المجتمع الدولي في «تعزيز الأمن والسلم واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية ونبذ التطرف والإرهاب والعنف لاسيما والعالم والمنطقة تواجه العديد من التحديات التي تتطلب تكاتف جهود المجتمع الدولي وتعاونه لمواجهتها».

من جانبه، أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس، وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المجالات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك. وقال بوريل، في بيان أصدره مكتبه عقب اجتماعه مع وزراء دول مجلس التعاون على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قوله: «إن القوى الإيجابية لإعادة تنشيط مجلس التعاون الخليجي، والتي تساهم في تخفيف حدة التوترات في المنطقة، تتيح فرصاً واعدة لتعزيز المشاركة المؤسسية بين الاتحاد الأوروبي والمجلس في المجالات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك».

وأضاف البيان: إن الاجتماع مثل فرصة لمناقشة آخر التطورات في المنطقة، وآفاق تعزيز الحوار والتعاون بين الاتحاد الأوروبي، ومجلس التعاون الخليجي.