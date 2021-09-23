إليكم موعد ذروة الموجة الرابعة من “كورونا” في مصر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 سبتمبر 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

كشف مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للشؤون الصحية والوقائية، محمد عوض تاج الدين، عن موعد ذروة الموجة الرابعة من وباء كورونا.

وقال تاج الدين خلال مداخلة له مساء اليوم الأربعاء، على قناة “دي إم سي” إن مصر تشهد حالياً الموجة الرابعة من الإصابة بفيروس كورونا.

ولفت إلى أن البيانات اليومية التي تنشرها وزارة الصحة والسكان تشهد تزايدا في أعداد الإصابات.

ودعا إلى الاستمرار في اتباع أساليب الوقاية من الوباء والاستجابة لحملات التطعيم، معربا عن أمله في احتواء الموجة الحالية.