اعتباراً من 5 أكتوبر.. روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع عدد من الدول

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 سبتمبر 2021 01:12 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلن مقر مكافحة انتشار فيروس “كورونا” المستجد في روسيا، اليوم الأربعاء، أن روسيا سوف تستأنف الرحلات الجوية مع جيبوتي وبيرو وجنوب إفريقيا والدنمارك ونيوزيلندا منذ 5 تشرين الأول/ أكتوبر.

وعقدت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، اجتماعا لمقر العمليات الخاص بمنع دخول وانتشار عدوى فيروس “كورونا” المستجد على الأراضي الروسية.

وقالت غوليكوفا، للصحفيين، إنه: “بناءً على نتائج المناقشة ومع الأخذ بالاعتبار الوضع الوبائي في كل دولة على حدة، تقرر استئناف الرحلات الجوية المنتظمة مع الدول التالية على أساس المعاملة بالمثل اعتباراً من الـ 5 من تشرين الأول/ أكتوبر 2021”.

وجرى التأكيد على أن الحديث يدور عن جيبوتي، موسكو – جيبوتي بواقع رحلتين أسبوعياً، نيوزيلندا، موسكو – ويلينغتون رحلتين في الأسبوع؛ بيرو، موسكو – ليما، رحلتين في الأسبوع، جنوب أفريقيا، موسكو – كيب تاون وموسكو – جوهانسبيرغ، رحلتين في الأسبوع على كل مسار ؛ الدنمارك، سانت بطرسبورغ – كوبنهاغن، رحلتين في الأسبوع.