شكرا لقرائتكم خبر عن 13 معلومة عن المصنفات الأدبية والفنية الخاضعة لقانون حماية الملكية الفكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون حماية الملكية الفكرية، أنواع المصنفات الأدبية والفنية التي تخضع للحماية وفقا لأحكام هذا القانون، وفي هذا الصدد، نص على أن تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية، وبوجه خاص المصنفات الآتية:

1 - الكتب، والكتيبات، والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة.

2 - برامج الحاسب الآلي.

3 - قواعد البيانات سواءً كانت مقروءة من الحاسب الآلي أو من غيره.

4 - المحاضرات، والخطب، والمواعظ، وأية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة.

5 - المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت (البانتوميم).

6 - المصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ أو غير المقترنة بها.

7 - المصنفات السمعية البصرية.

8 - مصنفات العمارة.

9 - مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان، والنحت، والطباعة على الحجر، وعلى الأقمشة وأية مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة.

10 - المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.

11 - مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي.

12 - الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية.