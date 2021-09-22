ليبيا.. تسجيل 985 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الأربعاء، تسجيل 985 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتسجيل 27 وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 262 إصابة، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 11 وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 334 ألفًا و49 شخصًا، بينهم 78 ألفًا و738 حالة نشطة، ووفاة 4560 شخصًا.