شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة .. محكمة إماراتية تلزم متهماً بحفظ سورة قرآنية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
في حكم قضائي يعتبر الأول بالإمارات أصدرت محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية حكماً مميزاً وفريداً من نوعه، حيث قضت بإلزام متهم في حادث مروري بحفظ سورة “الملك”.
وكانت المحكمة قد قضت بالحكم في الحادث المروري على المتهم، كونه موقوفاً عن القيادة بأمر من سلطة الترخيص لقيادته مركبة منتهية الترخيص.
وفي تفاصيل الحكم فإن المتهم مكلف بحفظ “سورة الملك” كاملة، خلال شهر بمتابعة وأشراف الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.
كما قضت بإلزامه الرسوم القضائية تطبيقا للقرار الوزاري رقم 41 لسنة 2017 في شأن تحديد أعمال الخدمة المجتمعية.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة .. محكمة إماراتية تلزم متهماً بحفظ سورة قرآنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.