شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة .. محكمة إماراتية تلزم متهماً بحفظ سورة قرآنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

في حكم قضائي يعتبر الأول بالإمارات أصدرت محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية حكماً مميزاً وفريداً من نوعه، حيث قضت بإلزام متهم في حادث مروري بحفظ سورة “الملك”.

وكانت المحكمة قد قضت بالحكم في الحادث المروري على المتهم، كونه موقوفاً عن القيادة بأمر من سلطة الترخيص ‏لقيادته مركبة منتهية الترخيص.

وفي تفاصيل الحكم فإن المتهم مكلف بحفظ “سورة الملك” كاملة، خلال شهر بمتابعة وأشراف الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف‏.

كما قضت بإلزامه الرسوم القضائية تطبيقا للقرار الوزاري رقم 41 لسنة 2017 في شأن تحديد أعمال الخدمة المجتمعية.