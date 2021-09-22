شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: تلّوث الهواء يُعدّ تهديداً صحيًا عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أن تلّوث الهواء يُعدّ تهديداً صحياً في جميع البلدان، وبشكل خاص للفئات الضعيفة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وأوضح في مؤتمر صحفي افتراضي عقدته المنظمة أمس، لإطلاق دليل إرشادات جودة الهواء العالمية لمنظمة الصحة العالمية أن كل شخص حول العالم يتعرض لمستويات غير صحية من تلوث الهواء، ويزيد استنشاق الهواء الملوّث من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، مثل: الالتهاب الرئوي، والربو، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، مثلما يزيد من خطر الإصابة بأعراض فيروس كوفيد-19 الشديدة، كما أنه سبب رئيس للأمراض غير السارية الأخرى، مثل: أمراض القلب، والسكتة الدماغية والسرطانات.

وأشار إلى أن إرشادات جودة الهواء العالمية المحدثة لمنظمة الصحة العالمية التي أطلقت أمس، تقدم دليلاً واضحاً على الضرر الذي يلحقه تلوث الهواء بصحة الإنسان.

وبيّن أن للإرشادات الجديدة آثاراً كبيرة على الصحة العامة؛ لا سيما أنها توفر أداة عملية لتحسين جودة الهواء في جميع أنحاء العالم، وقاعدة أدلة قوية لتطوير معايير جودة الهواء الوطنية والمحلية.

وحثّ المدير العام للمنظمة جميع البلدان على استخدام هذه الإرشادات لإنقاذ الأرواح، ودعم المجتمعات الصحية، والمساعدة في معالجة أزمة المناخ، مشيراً إلى أن هذه الإرشادات تأتي في وقت مهم، قبل انعقاد مؤتمر تغيّر المناخ.