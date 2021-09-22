شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: شاهد.. «التحالف» يحبط هجومًا حوثيًا ويدمر زورقين في الصليف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عرضت قيادة القوات المشتركة للتحالف لقطات توثِّق عملية استهداف وتدمير زورقين مفخّخين يتبعان للميليشيا الحوثية الإرهابية مساء الاثنين الماضي بمنطقة الصليف بمحافظة الحديدة. وأوضح التحالف أن عملية تدمير الزورقين تمت بعد مراقبة استخبارية دقيقة للنشاط العدائي وقبل تنفيذ عملية الهجوم الوشيك من قبل الميليشيا الحوثية لاستهداف طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.