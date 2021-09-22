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عاجل: شاهد.. «التحالف» يحبط هجومًا حوثيًا ويدمر زورقين في الصليف 

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الدمام - شريف احمد - عرضت قيادة القوات المشتركة للتحالف لقطات توثِّق عملية استهداف وتدمير زورقين مفخّخين يتبعان للميليشيا الحوثية الإرهابية مساء الاثنين الماضي بمنطقة الصليف بمحافظة الحديدة.

وأوضح التحالف أن عملية تدمير الزورقين تمت بعد مراقبة استخبارية دقيقة للنشاط العدائي وقبل تنفيذ عملية الهجوم الوشيك من قبل الميليشيا الحوثية لاستهداف طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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