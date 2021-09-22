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الجزائر تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

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أعلنت الجزائر، مساء الأربعاء، إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.

 

جاء ذلك عقب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

 

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية "الاجتماع خُصّص لدراسة التطورات على الحدود مع المملكة المغربية".

 

ووفق البيان، قرر المجلس "الغلق الفوري للمجال الجوّي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذلك التي تحمل رقم تسجيل مغربي، ابتداء من اليوم".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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