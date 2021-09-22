الجزائر تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الجزائر، مساء الأربعاء، إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.



جاء ذلك عقب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية "الاجتماع خُصّص لدراسة التطورات على الحدود مع المملكة المغربية".

ووفق البيان، قرر المجلس "الغلق الفوري للمجال الجوّي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذلك التي تحمل رقم تسجيل مغربي، ابتداء من اليوم".