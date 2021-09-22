12 قتيلا بين مسلحي حركة الشباب الصومالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل 12 مسلحا من حركة الشباب الإرهابية، جراء عملية أمنية للقوات الصومالية، جنوب الصومال.

وأشار مسؤولون عسكريون، أن القوات الأمنية تمكنت من قتل 12 عنصراً من حركة الشباب الإرهابية بينهم قيادات بارزة، مشيرة إلى أن هذه العملية العسكرية تأتي في الوقت الذي كثفت فيه القوات المسلحة الصومالية بالتعاون مع قوات ولاية جوبالاند عملياتها ضد مسلحي الحركة في المناطق القريبة من مدينة كسمايو.

وتمثل حركة الشباب الصومالية عقبة كبيرة أمام الحكومة الشرعية في فرض النظام وتحقيق التنمية، حيث دأبت على تبني عدد من التفجيرات والأعمال الإرهابية.