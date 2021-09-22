شكرا لقرائتكم خبر 12 قتيلا بين مسلحي حركة الشباب الصومالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار مسؤولون عسكريون، أن القوات الأمنية تمكنت من قتل 12 عنصراً من حركة الشباب الإرهابية بينهم قيادات بارزة، مشيرة إلى أن هذه العملية العسكرية تأتي في الوقت الذي كثفت فيه القوات المسلحة الصومالية بالتعاون مع قوات ولاية جوبالاند عملياتها ضد مسلحي الحركة في المناطق القريبة من مدينة كسمايو.
وتمثل حركة الشباب الصومالية عقبة كبيرة أمام الحكومة الشرعية في فرض النظام وتحقيق التنمية، حيث دأبت على تبني عدد من التفجيرات والأعمال الإرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر 12 قتيلا بين مسلحي حركة الشباب الصومالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.