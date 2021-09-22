شكرا لقرائتكم خبر حزب الله يهدد محقق انفجار بيروت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت مصادر لبنانية «إن المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار تلقى رسالة تهديد من حزب الله».

وطلب المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات من المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار إعداد تقرير حول ما انتشر عن رسالة تهديد شفهية وصلته بالواسطة من رئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله، وفيق صفا، وفق ما ذكرت صحيفة «الجمهورية» أمس.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة عبر تويتر مفادها أن حزب الله هدد القاضي البيطار، جاء فيها «واصلِة معنا منك للمنخار، رح نمشي معك للآخر بالمسار القانوني، وإذا ما مشي الحال رح نِقبَعَك».

ولاحقا، حدد البيطار 30 سبتمبر الحالي موعدا لاستجواب النائب علي حسن خليل، و1 أكتوبر المقبل موعدا لاستجواب النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق.