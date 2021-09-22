صحراء شبوة تلتهم حشود الحوثيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكنت قوات الجيش الوطني بإسناد المقاومة القبلية وتحت غطاء مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية من استعادة مناطق عدة في محافظة شبوة عقب معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران.

وأكد مصدر عسكري أن الجيش استعاد مناطق الصفراء والسويداء والعلم ومعسكر اللواء 163، وقمة جبل السليم الاستراتيجي، ويواصل التقدم باتجاه منطقة النقوب بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية.

وتكبدت الميليشيات خسائر فادحة في صفوفها، خلال معارك مع قوات الجيش اليمني في الأطراف الغربية، وأكد المركز الإعلامي أنه تم تدمير 3 مدرعات و6 أطقم، بما عليها من أسلحة وذخائر، في منطقتي عين وبيحان.

وأشار إلى تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى المنطقة لإسناد قوات الجيش في خطوط المواجهة، فيما استنفرت قبائل شبوة لإسناد الجيش في معركة التحرير والدفاع عن المحافظة ضد الميليشيات الحوثية.

وأكد محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، أن صحراء شبوة ستكون مقبرة لفلول الميليشيات الحوثية الباغية التابعة لإيران، وأشاد ابن عديو، بالبطولات التي يسطرها أبطال الجيش ضد فلول الميليشيات الانقلابية التي هاجمت بالأمس عددا من المواقع بمديرية بيحان.

وأكد المحافظ أن صحراء شبوة الواسعة ستلتهم حشود الميليشيات ولا فرصة أمامهم للنجاة من الموت، مثنيا على قوة وبسالة أبطال الجيش الوطني في المعارك.

يذكر أنه في 2015 سيطرت ميليشيات الحوثي على محافظة شبوة جنوب شرق اليمن، قبل أن تستعيد قوات الجيش اليمني مركز المحافظة مدينة عتق بإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية في 26 مارس من العام الماضي.

من جهة أخرى اختتم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى مسقط، بعد لقائه مسؤولين عمانيين وقيادي حوثي، وقال غروندبرغ في بيان، إنه «اختتم زيارة العاصمة العمانية مسقط حيث التقى وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، وعددا من كبار المسؤولين في السلطنة».

وقال بيان إن «غروندبرغ تبادل وجهات النظر مع البوسعيدي حول آفاق السلام في اليمن، وشكر السلطنة على دعمها المستمر لجهود الأمم المتحدة»، وقال «تستمر سلطنة عمان في لعب دور فعال ومهم فيما يتعلق بالسلام في اليمن، ولذا كانت تلك المناقشات مثمرة بشكل خاص».

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