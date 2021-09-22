التحالف: سقوط 6 ضحايا في شبوة ادعاء

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وأكد العميد المالكي أن التحالف يطبق أعلى معايير الاستهداف بعملياته العسكرية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، كما يطبق أفضل الممارسات الدولية بقواعد الاشتباك، ويعمل على تطوير قواعد الاشتباك بصفة دائمة وبما يتناسب مع بيئة العمليات، ولم يكن هناك أي ادعاءات بوجود حوادث عرضية خلال الأربعة عشر شهرا الماضية، مما يؤكد احترام وتطبيق التحالف للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتجنيب المدنيين للأضرار الجانبية، في الوقت الذي مارست فيه قيادة التحالف أعلى درجات ضبط النفس أمام إطلاق الميليشيات الحوثية لمئات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمدن السعودية، ولم يتم استهداف القدرات الحوثية، وكذلك القيادات الإرهابية بعد اتخاذ الميليشيات المدنيين والأعيان المدنية دروعا بشرية لتجنب استهداف التحالف.
واختتم المالكي تصريحه بالتعبير عن أسفه الشديد لربط هذا الادعاء بالتحالف في بيان الأمم المتحدة عن جريمة إعدام الميليشيات الحوثية لتسعة مدنيين يمنيين أحدهم قاصر بالعاصمة صنعاء.
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