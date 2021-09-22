الدبيبة يدعو الليبيين للتظاهر وإسقاط البرلمان

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وقال الديبة في كلمة أمام حشد بميدان الشهداء، من المؤيدين الرافضين لقرار مجلس النواب سحب الثقة من الحكومة «سيسقط البرلمان بعون الله ولن يكون ممثلا لليبيين بهذه الصورة وميعادنا الجمعة للتعبير عن الليبيين من طرابلس، وطبرق، والكفرة، وسبها».
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ من قرار سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وحث مجلس النواب على استكمال العمل على قانون الانتخابات النيابية خلال أسبوع على أقصى تقدير.
وأكدت البعثة في بيان أن حكومة الوحدة الوطنية تظل الحكومة الشرعية حتى تستبدل بحكومة منتخبة، داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن إجراء يمكن أن يقوض العملية السياسية ويهدد وحدة البلاد وأمنها واستقرارها، ويجب أن يبقى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية هو الهدف الأسمى الذي يسعى الجميع للوصول إليه.
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