السعودية تدعم العراق لمواجهة الميليشيات الإرهابية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله ‏المعلمي أمس، التزام المملكة بدعم الحكومة العراقية ‏برئاسة مصطفى الكاظمي، وشدد على أهمية دور العراق في التصدي للميليشيات الإرهابية الخارجة على ‏القانون.

وأعرب خلال مشاركته في فعالية «متابعة الاجتماع الوزاري لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة»، المنعقدة على ‏هامش اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحضور الكويت والأردن وفرنسا وإيران، عن استعداد المملكة لدعم أي مبادرة تهدف إلى تحقيق التعاون والسلام في المنطقة ‏بناء على الاحترام المتبادل بين الدول، مجددا رفض المملكة التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو ‏تهديد أمنها واستقرارها.

وأشار إلى أن عقد مثل هذه اللقاءات لتبادل الآراء يمثل أداة مهمة لإرساء أسس ‏التفاهم ‏والحوار، ووضع خارطة طريق لمستقبل العمل الجماعي المشترك لدول المنطقة، مجددا ‏التزام المملكة ‏بالتعاون مع الأشقاء في جمهورية العراق لتحقيق الاستقرار والتنمية، ودعم الجهود ‏المبذولة من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لتحقيق الاستقرار والأمن في العراق.‏

وقال: لقد أطلقت المملكة مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تقوية ‏أواصر التعاون ‏والعلاقات بين دول المنطقة، والتي تغطي جميع الجوانب السياسية والاقتصادية ‏والاجتماعية ‏والبيئية، إيمانا بأن تلك المبادرات ستساعد على تخفيف حدة التوتر ‏‏والنزاعات في المنطقة، وتحقق قدرا من السلام والتعاون.‏

وشدد على أن المملكة ستكون في ‏مقدمة الدول التي ستدعم أي مبادرة تهدف إلى تحقيق التعاون ‏والسلام في المنطقة بناء على ‏الاحترام المتبادل بين الدول، معربا عن ثقة المملكة بحكمة وحنكة ‏القيادة في العراق، وعزمها ‏على أن تكون بمشيئة الله عز وجل سببا لنهضة العراق ‏وازدهاره وتحقيق الوفاق بين أطيافه.‏