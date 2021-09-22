شكرا لقرائتكم خبر الانتقالي: متربصون يزرعون الفتن لزعزعة استقرار السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين شدد مجلس السيادة الانتقالي السوداني على أن المتربصين يسعون إلى زرع الفتن والمكائن لزعزعة استقرار البلاد، أعربت السعودية والإمارات والكويت وعدد من دول العالم عن استنكارها وإدانتها لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت أمس الأول على مؤسسات الدولة الشرعية في السودان.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية تضامن المملكة مع السودان الشقيقة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها ورخاءها حكومة وشعبا، وكذا جددت الإمارات والكويت دعم مؤسسات الحكم الانتقالي في السودان وجهودها في سبيل تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والازدهار، مشددة على رفض كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود.

من جهته، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان أمس، عدم استطاعة أي جهة إبعاد القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة عن المشهد، وقال خلال مخاطبته فعاليات تخريج دورة القوات الخاصة بأحد المعسكرات أمس، «إن المحاولة الانقلابية تم إجهاضها من قبل القوات المسلحة»، مشيرا إلى أنه كان الممكن أن يستمر إطلاق النار حتى الآن لولا حكمة القوات المسلحة.

وأضاف «نقول للسياسيين نحن من أجهضنا المحاولة الانقلابية ما فيه جهة ثانية أجهضتها»، متابعا»نحن على قناعة بهذا التحول، لا أحد لديه الرغبة في الاستيلاء على السلطة».

بدوره ، أشاد الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة بالقوات النظامية التي بذلت جهودا مقدرة من أجل حماية الشعب والأرض والتي تكسرت أمامها كل محاولات المتربصين الذين يسعون ليل نهار إلى خلق الفتن والمكائد لزعزعة استقرار البلاد.