جونسون: صفقة (AUKUS) ليست ضد أحد

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"الخليج 365" من لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني إن على فرنسا أن تتغلب على غضبها من الشراكة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا التي أدت إلى انسحاب الأخيرة من عقد كبير مع باريس للغواصات.

وقال بوريس جونسون الزائر حاليا لواشنطن، في تعليق على استمرار الخلاف حول الاتفاقية الثلاثية (AUKUS) إن على أصدقائنا تفهم الوضع فالاتفاقية خطوة كبيرة إلى الأمام في الأساس للأمن العالمي. إننا ثلاثة حلفاء متشابهين في التفكير نقف جنبًا إلى جنب ونخلق شراكة جديدة لمشاركة التكنولوجيا.

وأضاف: "إن الاتفاقية ليست حصرية، إنها لا تحاول تحمل أي شخص. إنها ليست عدائية تجاه الصين، على سبيل المثال، إنها لتعميق الروابط والصداقة بين ثلاث دول بطريقة أعتقد أنها ستكون مفيدة للأشياء التي نؤمن بها."

غواصات نووية

وشهدت صفقة AUKUS قيام المملكة المتحدة وأستراليا والولايات المتحدة بتشكيل اتفاقية أمنية ثلاثية لتطوير ونشر غواصات تعمل بالطاقة النووية، مما يزيد من الوجود العسكري الغربي في منطقة المحيط الهادئ وسط قلق متزايد بشأن الصين.

وستركز المبادرة في البداية على مساعدة البحرية الأسترالية في شراء أسطول بمليارات الجنيهات من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، وهي خطوة من المرجح أن تعتبرها بكين عدوانية.

وتتفوق الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية على نظيراتها التي تعمل بالديزل، حيث يمكنها العمل بهدوء أكبر والبقاء تحت الماء لفترة أطول.

لكن لندن وكانبيرا وواشنطن قالت إنها ستسعى أيضًا إلى التعاون في تقنيات الإنترنت والكم والذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى القدرات الأخرى تحت الماء، وهي المجالات التي تسابق فيها الديمقراطيات الغربية بشكل محموم منافسيها الاستبداديين للهيمنة.

بيان مشترك

يذكر أنه في بيان مشترك عندما تم الإعلان عن الاتفاقية الثلاثية، قال جونسون والرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون: "إن المسعى الذي نطلقه اليوم سيساعد في الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأضاف البيان: "لأكثر من 70 عامًا، عملت أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة معًا، جنبًا إلى جنب مع الحلفاء والشركاء المهمين الآخرين، لحماية قيمنا المشتركة وتعزيز الأمن والازدهار. اليوم، مع تشكيل AUKUS، نعيد الالتزام أنفسنا لهذه الرؤية ".

وفي رد فعلها على توقيع الاتفاقية، قالت سفارة الصين في واشنطن إن الدول بحاجة إلى "التخلص من عقلية الحرب الباردة والتحيز الأيديولوجي".

وكانت فرنسا استدعت سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا في رد فعل عنيف على الشراكة الأمنية الجديدة، ووصفها وزير الخارجية جان إيف لودريان بأنها "طعنة في الظهر".

الحرب الباردة

يذكر أن الشراكة الأمنية التي كان أعلنها الرئيس الأميركى جو بايدن يوم 16 سبتمبر 2021 مع بريطانيا واستراليا، أثارت حالة من الغضب في المجتمع الدولي، ووصفتها الصين بأنها تشبه تفكير عهد الحرب الباردة واعتبرتها فرنسا طعنة فى الظهر من استراليا.

وتمثل الشراكة الأمنية التي ستقدم بموجبها واشنطن ولندن تكنولوجيا شديدة الحساسية خاصة بالغواصات النووية لأستراليا، تمثل تغييرا كبيرا عن السياسة السابقة وتحدٍ مباشر للصين فى منطقة جوارها في المحيط الهادي.

وجاء إعلان بايدن خلال قمة افتراضية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الوزراء الإسترالى سكوت موريسون، وكشفا عن تحالف ثلاثي سيعرف باسم AUKUS، وكانت بريطانيا هى الدولة الوحيدة التي تشارك الولايات المتحدة تكنولوجيا الغواصات النووية، فى اتفاق يعود إلى عقود سابقة وكان هدفه إلى حد كبير مواجهة الاتحاد السوفياتي السابق.

