إصابة عامل بالاختناق في حريق مصنع الكرتون بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

أصيب أحد عمال مصنع للكرتون بمدينة السادات في المنوفية، بالاختناق جراء الأدخنة المتصاعدة بسبب الحريق الذي نشب بالمصنع، مساء اليوم الأربعاء، ونقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى السادات العام في محاولة لإسعافه.

وكانت مدينة السادات بمحافظة المنوفية، شهدت اندلاع حريق هائل في مصنع للكرتون، بالمنطقة الصناعية السابعة، وعلى الفور انتقل مدير أمن المنوفية، ورئيس مدينة السادات، ورئيس الجهاز بالمدينة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية إلى الموقع.

كما انتقل عدد من سيارات الإطفاء إلى الموقع في محاولة للسيطرة على النيران.