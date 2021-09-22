على مساحة 1000 متر.. وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان معرض أهلا مدارس بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومحمد إمبابي رئيس غرفة الجيزة التجارية، معرض "أهلا مدارس" بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك بأرض المطاحن بفيصل بالجيزة على مساحة 1000متر.

يأتي ذلك وسط مشاركة كبرى الشركات الكبرى والإعلان عن تخفيضات تصل لـ30%، حيث يتم طرح المستلزمات المدرسية بسعر التكلفة بجانب توفير منتجات الأحذية والشنط المدرسية لجميع مراحل التعليم المختلفة بجودة كبيرة وباشكال غاية في الروعة، وبأسعار في متناول اليد.

ويستقبل المعرض، المواطنين، وسط مشاركة كبرى الشركات الكبرى والإعلان عن تخفيضات تصل لـ30%، حيث يتم طرح المستلزمات المدرسية بسعر التكلفة بجانب توفير منتجات الأحذية والشنط المدرسية لجميع مراحل التعليم المختلفة بجودة كبيرة وبأشكال غاية في الروعة، وبأسعار في متناول اليد.

ويشهد المعرض أسعارا مخفضة وبالجملة على جميع السلع بمدن المحافظة، وذلك بناء على تعليمات الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لتوفير مستلزمات المدارس بجودة عالية وأسعار مناسبة للأسر المصرية.

ويضم المعرض، منافذ لبيع أدوات مكتبية، ملابس، حقائب وأحذية، وكتب مدرسية ومستلزمات التعليم، إلكترونيات، مع التأكيد على التحقق من سلامة المعروضات الخاصة بمعرض أهلا مدارس لمزيد من سلامة المعروضات وضمان جودتها.