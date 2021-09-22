مقتل أستاذٍ جامعي من أصل فلسطيني يثير غضبًا في الجزائر

اسماعيل عبد الحي - شهدت الجزائر جريمة قتل بشعة أثارت غضبا لدى السكان، راح ضحيتها أستاذ جامعي من أصل فلسطيني قضى 40 عاما في تعليم الرياضيات في جامعات مدينة وهران الجزائرية.

وأفادت صحيفة "الشروق" بأن القتيل هو المواطن الأردني من أصل فلسطيني، عبد الله مصطفى حسن عبد الله الذي كان يدرّس الرياضيات لطلبة قسم البيولوجيا بجامعة وهران 2 بمنطقة بلقايد، حيث عثر عليه الأحد ملقى على الأرض، وهو جثة هامدة مخضبة بالدماء ومطعون في صدره بسلاح أبيض، وذلك بعد إختفائه في ظروف غامضة.

وتم العثور على الضحية الذي كان في الـ69 من العمر وله زوجة و4 أطفال، مقتولا على الطريق في مكان شبه معزول بجوار ورشة بناء بحي كناستيل، كما تبين أيضا تعرضه للسرقة بعد تجريده من مبلغ كان يحمله وهاتفه النقال وساعة يد ونظارات وكل الوثائق التي كانت بحوزته، بما فيها وثائق الهوية.

وحسب تصريحات زوجة الضحية، فإنه خرج من بيته بحي الصديقية في حدود التاسعة صباحا يوم الأحد، قاصدا حي كناستيل لتسوية إجراءات إدارية لصالح إبنه، إلا أن العائلة شعرت بعدها بالقلق عليه بسبب تأخر عودته إلى المنزل على غير العادة.

وإتضح من خلال فحص البصمات وجود تطابق بين بصمات شخص مجهول الهوية كان قد تم العثور عليه مقتولا بعد يوم واحد من إختفائه وتلك الموجودة على نسخة قديمة من بطاقة تعريف زوجها، وفي النهاية تعرفت عليه داخل المشرحة بمستشفى إيسطو.

وناشدت زوجة الفقيد كافة السلطات التدخل لكشف الملابسات الحقيقية لهذه الجناية الشنعاء والقبض على الفاعلين وأن تقتص لها العدالة الجزائرية منهم، مشيرة إلى أن زوجها كرّس أكثر من 40 سنة من حياته في خدمة التعليم وتدريس الرياضيات بجامعات وهران بداية بجامعة السانيا ثم إيجيامو، نهاية بجامعة وهران 2 ببلقايد، وهذا منذ قدومه إلى الجزائر في مطلع الثمانينات.

المصدر: "الشروق" الجزائرية