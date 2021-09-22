قافلة مازوت خامسة إيرانية تعبر الحدود السورية باتجاه لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفادت المعلومات عن أن قافلة مازوت خامسة أحضرها حزب الله من إيران تعبر الحدود السورية باتجاه لبنان.

يذكر أنه أفرغت باخرة نفط إيرانية حمولتها في مرفأ بانياس في سوريا، قبل أن تصل عشرات الشاحنات المحملة بصهاريج المازوت، الخميس، إلى لبنان.

وقد أعلن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، سابقاً عن وصول أول سفينة إيرانية إلى مرفأ بانياس، غرب سوريا، يوم الأحد الماضي.

ويبلغ عدد الشاحنات التي وصلت الخميس 40 شاحنة، تحمل مليوني ليتر من المازوت، من أصل ما يفوق 1300 شاحنة سيتم نقلها على دفعات.