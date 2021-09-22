بلينكن يؤكد دعم واشنطن لاستمرار العملية السياسية في ليبيا وخروج المرتزقة

محمد الفلاح - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دعم واشنطن لاستمرار العملية السياسية في ليبيا وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية.



جاءت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأربعاء خلال لقاءه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، على هامش اجتماع "مبادرة السلام الليبية" في نيويورك.

وشدد الوزير الأمريكي على دعم بلاده لاستمرار العملية السياسية في ليبيا وفق مخرجات جنيف، للوصول إلى الانتخابات نهاية العام الجاري.

ودعا بلينكن إلى سرعة تطبيق مخرجات جنيف الخاصة بإخراج المرتزقة، والقوات الأجنبية، من كافة الأراضي الليبية.

وافتتح محمد المنفي اجتماع مبادرة "عملية السلام الليبية" في مقر البعثة الألمانية بنيويورك، بمشاركة وزراء خارجية ألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، بالإضافة إلى عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة، وحضور وزير الخارجية الأمريكي.

يأتي ذلك وسط وصول طائرات شحن عسكرية تركية، الأربعاء، غربي ليبيا، في رحلة تأتي ضمن الجسر الجوي، الذي نفذته أنقرة مؤخرًا إلى القواعد التي تسيطر عليها.

وكشف موقع "فلايت رادار" المتخصص في رصد حركة الطيران، الأربعاء الماضي، عن وصول طائرة شحن عسكرية تركية من طراز إيرباص A400-180، تحت رقم Reg 18-0094 بالرمز 220، قاعدة عقبة بن نافع بمنطقة الوطية، غربي ليبيا.

ونقلت تركيا حتى الآن أكثر من 20 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا إضافة إلى نحو 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى حسبما أعلن رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.