الجرعة المعززة من جونسون آند جونسون فعالة بنسبة 94%

■ الإمارات تسمح بالتخلي عن الكمامة فـي بعض المواقع والمنشآت

■ الأردن ينفي إغلاق المدارس ويؤكد استقرار الوضع الوبائي

■ 10 ملايين طالب يعودون إلى مقاعد الدراسة بالجزائر

■ بريطانيا تتبادل لقاحات كورونا مع كوريا الجنوبية

■ الصين تعلن عن بؤرة جديدة محتملة لانتشار كورونا

لندن ـ عواصم ـ الخليج 365 ـ وكالات:

قالت شركة جونسون آند جونسون أمس إن إعطاء جرعة ثانية من لقاحها للوقاية من كورونا بعد نحو شهرين من الجرعة الأولى زاد من فاعلية اللقاح في مقاومة الإصابة المتوسطة إلى الشديدة من المرض إلى 94% في الولايات المتحدة من 70% بعد جرعة واحدة. وستساعد هذه البيانات الشركة في دعم طلبها من الهيئات التنظيمية الأميركية إقرار جرعة معززة حتى مع تأكيدها على فعالية لقاحها ذي الجرعة الواحدة كوسيلة للحد من جائحة فيروس كورونا. وتتعرض شركة جونسون اند جونسون لضغوط من أجل تقديم دليل على فعالية إعطاء جرعة معززة، وهي شركة الأدوية الوحيدة التي لها لقاح لكورونا من جرعة واحدة معتمد في الولايات المتحدة. وقال بول ستوفيلز كبير المسؤولين العلميين في جونسون اند جونسون في بيان إن الشركة لديها الآن “دليل على أن إعطاء جرعة معززة يزيد الحماية أكثر من كورونا”. وأوضحت الشركة أن الجرعة المعززة التي أُعطيت بعد شهرين من الجرعة الأولى زادت مستوى الأجسام المضادة بما بين أربعة وستة أضعاف. وأظهرت بيانات نُشرت الشهر الماضي أنه عندما أُعطيت الجرعة المعززة بعد ستة أشهر من الجرعة الأولى ارتفع مستوى الأجسام المضادة بمعدل 12 ضعفاً، مما يشير إلى زيادة الحماية كلما زاد الفاصل الزمني بين الجرعتين. وفيما يتعلق بالآثار الجانبية فإنها شبيهة بتلك التي أظهرتها الدراسات للجرعة الأولى والمفترض أنها الوحيدة للقاح. ولم تخضع البيانات بعد لمراجعة النظراء لكن ستقدم للنشر في الأشهر المقبلة.

من جهتها أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الإصابة والوفيات الأسبوعية الناجمة عن فيروس كورونا على مستوى العالم، استمر في الانخفاض خلال الأسبوع الماضي. وتم تسجيل أكثر من 6ر3 مليون إصابة وأقل بقليل من 60 ألف حالة وفاة بين 13 و19 سبتمبر. خليجيا، أعلنت السلطات الإماراتية السماح بعدم إلزامية ارتداء الكمامة في بعض المواقع والمنشآت مع التقيد بتطبيق مبدأ التباعد الجسدي بمسافة مترين. وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات، إن هذه الخطوة تأتي “بعد رصد انخفاض ملحوظ في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في الدولة”.

الى ذلك، كشف الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية بالأردن عادل البلبيسي أن الوضع الوبائي في المملكة مستقر منذ نحو 19 أسبوعا، مستبعدًا إمكانية فرض إغلاق جديد للحد من تفشي فيروس كورونا. في الجزائر عاد أكثر من 10 ملايين طالب جزائري إلى مقاعد الدراسة، وذلك بعد عطلة صيفية دامت أكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا. في مصر نفى مستشار الرئيس المصري للصحة الوقائية محمد عوض تاج الدين وجود أي نية لتأجيل العام الدراسي الجديد سواء للتعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي. دوليا، ذكرت وزارة الصحة البريطانية، في بيان بالبريد الالكتروني أن المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية ستتبادلان أكثر من مليون جرعة من لقاحات مضادة لفيروس كورونا، مع بعضهما البعض لتعزيز طرح اللقاحات، حسب وكالة “بلومبرج” للأنباء.

آسيويا، أعلنت لجنة الصحة الصينية عن اكتشاف ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، في مدينة هاربين، المركز الإداري لمقاطعة هيلونججيانج شمال شرق الصين. ولمنع انتشار العدوى، أغلقت سلطات المدينة رياض الأطفال والمدارس الثانوية ودور السينما والصالات الرياضية لمدة أسبوع، وبدأت حملة اختبار جماعي للسكان.