باكستان تحذر من حرب أهلية فـي أفغانستان إذا لم يتم تشكيل حكومة شاملة

إسلام آباد ـ كابول ـ وكالات: حذر رئيس وزراء باكستان عمران خان من أن أفغانستان ستنزلق إلى حرب أهلية في حال أخفقت طالبان في تشكيل حكومة شاملة.

وقال خان في حوار مع هيئة الاذاعة البريطانية “ بي بي سي” باللغة الأردية “إذا لم يشركوا جميع الفصائل، ستندلع حرب أهلية عاجلا أم آجلا”. ويبدو أن تعليقاته تعد أول” رسالة قوية” لطالبان توجهها باكستان التي تتهم منذ وقت طويل بدعم الحركة.

وقال خان” ذلك سوف يعني أن تكون أفغانستان غير مستقرة وفوضوية ومكانا مثاليا للارهابيين. هذا ما يدعو للقلق”. يأتي ذلك فيما قتل مسلحون مجهولون اثنين من مقاتلي حركة طالبان ومدنيا واحدا في مدينة جلال آباد، (شرق) طبقا لما ذكره مسؤول أفغاني من طالبان، بولاية “ننكرهار، ومصدر، طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ونقلت وسائل إعلام عن شهود عيان قولهم إن المهاجمين، الذين كانوا يستقلون عربة “ريكشاو” آلية، تمكنوا من الفرار من الموقع بعد الهجوم.

وفي الوقت نفسه، أكدت المصادر أن انفجارين على الأقل وقعا في مدينة جلال آباد، مما أدى إلى سقوط ضحايا بين أفراد حركة طالبان والمدنيين.

وأكد مسؤول من طالبان وقوع الانفجارين، لكن رفض إعطاء المزيد من التفاصيل.