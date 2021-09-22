إعطاء 5.98 مليار جرعة من اللقاحات حول العالم

واشنطن ـ وكالات: أظهرت بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأميركية، أن إجمالي عدد الجرعات المضادة لفيروس كورونا المعطاة في أنحاء العالم بلغ 5.98 مليار جرعة. وكان أحدث معدل للتطعيم حوالي 30.4 مليون جرعة في اليوم، بحسب متوسط الجرعات المعطاة في 7 أيام، وبلغ إجمالي عدد الجرعات التي تم تقديمها في الولايات المتحدة 386 مليون جرعة بمعدل 774 ألفاً و627 جرعة يومياً.

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