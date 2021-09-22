وزير الخارجية المصري: مفاوضات سد النهضة لا يمكن أن تستمر بلا نهاية

محمد الفلاح - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

شدد سامح شكري وزير الخارجية المصري على أن مفاوضات سد النهضة لا يمكن أن تستمر بلا نهاية.



وأوضح وزير الخارجية المصري أن مجلس الأمن الدولي أكد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بين الأطراف الثلاثة.

وقال وزير الخارجية المصري إن المجتمع الدولي يتفهم مدى أهمية مياه النيل بالنسبة لمصر والسودان.

ولفت ساح شاكري إلى أن الحفاظ على الأمن القومي العربي وإنهاء صراعات المنطقة في مقدمة أولويات سياسة مصر الخارجية.

ومفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث متوقفة منذ فشل الجولة الأخيرة المنعقدة في أبريل/نيسان الماضي بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.

وعلى مدار الجولات السابقة تمسكت القاهرة والخرطوم بالتوصل لاتفاق ملزم قبل الملء الثاني لسد النهضة، الذي نفذته إثيوبيا بالفعل.

لكن أديس أبابا طمأنت مرارا دولتي المصب وأكدت، أن مشروعها القومي الذي تأمل في أن يولد 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء مع استكماله، لن يؤثر سلبا على البلدين.

وهناك محاولات تجريها الكونغو لتقريب وجهات النظر ومن ثم العودة للمفاوضات بعد بيان مجلس الأمن الدولي منتصف الشهر الجاري، الذي طالب دول مصر والسودان وإثيوبيا باستئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي بروح بناءة وتعاونية.