توقيف ضابطين في بابل بشأن قضية شخص أدين بجريمة لم يرتكبها

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بتوقيف ضابطين في محافظة بابل على خلفية قضية شخص أدين بجريمة لم يرتكبها.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم ايداع مدير مكتب اجرام السدة/ بابل الضابط برتبة عقيد وضابط التحقيق برتبة رائد بقضية الشخص المتهم بقتل زوجته".

وأضاف المصدر أن "التحقيق ضمن اللجنة المشكلة بامر رئيس الوزراء وباشراف الفريق اول ابو رغيف وعضوية مدير مكافحة اجرام بغداد".